Sabahat Akkiraz’dan Kılıçdaroğlu’na sert 'butlancılar' tepkisi: 'Geldiğiniz gibi gideceksiniz!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde tüzük ve kongre süreçleri üzerinden yürüyen "mutlak butlan" tartışmaları, partinin önemli isimlerinin de sürece dahil olmasıyla yeni bir boyut kazandı.



Eski CHP milletvekili ve Türk halk müziğinin usta sanatçısı Sabahat Akkiraz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuki gerekçelere dayanarak yeniden genel başkanlık iddiasını sürdürmesine sosyal medya üzerinden çok sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu cephesinin parti içi muhalefete ve mevcut yönetime karşı kullandığı üslubu eleştiren Akkiraz, tartışmalarda sınırın aşıldığını ima etti.

"SÖMÜRGE VALİSİ AĞZIYLA CHP YÖNETİLMEZ!"

Sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yapan Sabahat Akkiraz, genel başkanlık iddialarını yürüten kadroların dilini sömürgeci unsurlarla özdeşleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Sömürge valisi, emperyalist ağzıyla konuşarak CHP yönetilmez! Butlancılar; geldiğiniz gibi gideceksiniz."