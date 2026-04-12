Sabahattin Ali, Trabzon'da anılacak

Türk edebiyatının unutulmaz ismi, toplumcu gerçekçi geleneğin güçlü kalemlerinden Sabahattin Ali, Trabzon’da düzenlenecek söyleşiyle anılacak.

Trabzon Bilim Kültür Sanat Evi’nde 17 Nisan 2026 Cuma günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek etkinlikte, Yazar Ufuk Karaman konuşmacı olarak yer alacak.

Söyleşide Sabahattin Ali’nin edebi üretimi, siyasal mücadelesi ve karanlıkta bırakılan ölümü çok yönlü biçimde ele alınacak.

Etkinlikte, Sabahattin Ali’nin yaşadığı dönemin baskı atmosferine de dikkat çekilecek.

Onun, “faşizme karşı korkusuzca mücadele bayrağını açmış ve hayatının en verimli çağında acımasızca katledilmiş” bir aydın olduğuna vurgu yapılırken, aradan geçen onca yıla rağmen mezar yerinin hâlâ bilinmemesinin Türkiye’nin hafızasındaki en ağır yaralardan biri olduğu hatırlatılacak.

Sabahattin Ali’nin yalnızca bir edebiyatçı değil, aynı zamanda “yazdığı her satırla bedel ödemeyi göze almış bir mücadele insanı” olduğunun altı çizilecek söyleşide; eserleri kadar, susturulmak istenen sesi ve karartılan akıbeti de yeniden tartışmaya açılacak.

