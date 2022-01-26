Sabiha Gökçen Havalimanı için çarpıcı iddia: 'AKP'nin umrunda değil'
CHP'li Özgür Karabat, rant uğruna Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki ek pistin tamamlanmadığına dikkat çekerek "Vatandaşın çektiği sıkıntı AKP’nin de yandaş müteahhitlerin de umurunda değil” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “kentte bir hava rantı olduğuna” dikkat çekti. Karabat, “Altyapısı, metrosu hazır Atatürk Havalimanı’nı da kapatıp pistini yok ettiler. Yandaşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki ek pisti bilerek bitirmemekte, havayolu şirketlerini ve vatandaşları yeni havalimanını kullanmaya zorlamaktadır. Vatandaşın çektiği sıkıntı AKP’nin de yandaş müteahhitlerin de umurunda değil” dedi.
"TÜNELLERDE ÇATLAK OLUŞTU"
“Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki ek pist sorununun, yeni havalimanındaki rantı daha da büyütmek için çözülmediğini” söyleyen Karabat, “Ek pist için yapılan tünellerde çatlaklar oluştu. Yapılan yüz milyonlarca liralık inşaat çöpe gitti. Bunların hepsi de Hazine’ye fatura edildi. Yani vatandaşa. Peki, ihalelerde kimler yer aldı? Kalyon, Cengiz ve Makyol. Yani İstanbul Havalimanı’nı işleten müteahhitler. Türkiye’nin nasıl bir organize soygun çarkının içine girdiğinin ibretlik görüntüsüdür bu” diye konuştu.
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