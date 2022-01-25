Ünlü oyuncu İstanbul Havalimanı'nda 8.5 saat mahsur kaldı
Ünlü oyuncu Atilla Saral, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek için bindiği uçakta mahsur kaldı. Kar nedeniyle 8.5 saat uçakta kalan Saral, o anları Instagram'dan yayınladı.
Eşi İnci Türkay ile İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşen oyuncu Atilla Saral, İstanbul Havalimanında mahsur kaldı.
Londra’ya gitmek için uçağa binen Saral, etkili olan kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.
“MAHSUR KALDIK"
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar'da uçağın içinde 8.5 saat kadığını söyleyen Atilla Saral, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Saral, uçağın içinden yapılan çalışmaları yayınlayıp, “Büyük fırtına 8.5 saat uçakta mahsur kaldık. Hâlâ beklemedeyiz. Çok zor çok” diye yazdı.
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