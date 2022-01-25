İstanbul Havalimanı'nda turistlerden protesto: 'Otele ihtiyacımız var'
Dün öğle saatlerinden İstanbul Havalimanı'nda uçuşların yoğun kar yağışı nedeniyle iptal olması turistler arasında protestoya neden oldu. Havalimanında turistlerin "We need hotel" (Hotel istiyoruz) sloganları attığı görüldü.
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar, dün 14.00 sularında geçici olarak durdurulmuştu.
Yaklaşık 25 saattir uçaklarının inmesini bekleyen yolcular, gece havalimanında kalmak zorunda kaldı. Turistlerin kartonda uyuduğu görüldü.
Yoğun kar yağışı hava ulaşımına engel olmaya devam ederken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde turistlerin protestosu dikkat çekti.
Turistlerin “We need hotel! / Otele ihtiyacımız var!” sloganları atması üzerine havalimanına çok sayıda çevik kuvvetin geldiği görüldü.
AHaber: Yabancılar havalimanımızı kıskandıkları için protesto yapmaya çalışıyor (ironi)?????? pic.twitter.com/FsHcOrXDE1— TÜRKİYE GERÇEKLERİ (@MstSelanik) January 25, 2022
İBB MECLİS ÜYESİ PAYLAŞTI
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından turistlerin protestosunu "İstanbul Havalimanındaki protestoların taşkınlığa yol açmaması için çevik kuvvet polisi çağrıldı" diyerek paylaştı.
VATANDAŞLARDAN TEPKİ: HANİ BU HAVALİMANI DÜNYA ÇAPINDAYDI
Türk yolcular ise 29 Ekim 2018'de hizmete giren havalimanının “Dünya çapında” olduğunun iddia edildiğini hatırlatarak, “Hani bu havalimanı dünya çapındaydı. Kar yağdı iki gündür uçuş yapılamıyor” dedi.
PİSTLERDEN BİRİ AÇILDI
Kar yağışı nedeniyle uçuşların durulduğu İstanbul Havalimanı’ndaki pistlerinden biri saat 12.00 itibarıyla öncelikle kar yağışı nedeniyle havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen uçuşlarda olacak.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından “İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak Divert Uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12.00’de trafiğe açılmıştır” paylaşımında bulundu.
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Vali açıkladı: İstanbul'a girişler açıldı
- Eyüpsultan'da işçileri taşıyan minibüs devrildi
- Galatasaraylı Mohamed'e soruşturma açıldı!
- Neymar'dan milyon dolarlık NFT yatırımı!
- Pique, Türkiye'den o isme yatırım yapma kararı aldı!
- AİHM, Türkiye'yi tazminata mahkum etti
- 'Gazlatıp daha mı çok rezil edeceksiniz dünyaya bizi'
- Kumpasçı hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi
- Karda mahsur kalan yurttaş donarak yaşamını yitirdi
- Fazıl Say'dan trollere 'İmamoğlu' yanıtı