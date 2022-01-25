İstanbul Havalimanı'nda turistlerden protesto: 'Otele ihtiyacımız var'

25 Ocak 2022 Salı, 15:06

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar, dün 14.00 sularında geçici olarak durdurulmuştu.

Yaklaşık 25 saattir uçaklarının inmesini bekleyen yolcular, gece havalimanında kalmak zorunda kaldı. Turistlerin kartonda uyuduğu görüldü.

Yoğun kar yağışı hava ulaşımına engel olmaya devam ederken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde turistlerin protestosu dikkat çekti.

Turistlerin “We need hotel! / Otele ihtiyacımız var!” sloganları atması üzerine havalimanına çok sayıda çevik kuvvetin geldiği görüldü.

AHaber: Yabancılar havalimanımızı kıskandıkları için protesto yapmaya çalışıyor (ironi)?????? pic.twitter.com/FsHcOrXDE1 — TÜRKİYE GERÇEKLERİ (@MstSelanik) January 25, 2022

İBB MECLİS ÜYESİ PAYLAŞTI

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından turistlerin protestosunu "İstanbul Havalimanındaki protestoların taşkınlığa yol açmaması için çevik kuvvet polisi çağrıldı" diyerek paylaştı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ: HANİ BU HAVALİMANI DÜNYA ÇAPINDAYDI

Türk yolcular ise 29 Ekim 2018'de hizmete giren havalimanının “Dünya çapında” olduğunun iddia edildiğini hatırlatarak, “Hani bu havalimanı dünya çapındaydı. Kar yağdı iki gündür uçuş yapılamıyor” dedi.

PİSTLERDEN BİRİ AÇILDI

Kar yağışı nedeniyle uçuşların durulduğu İstanbul Havalimanı’ndaki pistlerinden biri saat 12.00 itibarıyla öncelikle kar yağışı nedeniyle havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen uçuşlarda olacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından “İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak Divert Uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12.00’de trafiğe açılmıştır” paylaşımında bulundu.