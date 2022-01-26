İstanbul Havalimanı’nda yolcular bagaj bandında yattı

26 Ocak 2022 Çarşamba, 00:28

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, açılışında yaptığı konuşmada “Ülkemizin yüz akı” dediği İstanbul Havalimanı, iki gündür kar nedeniyle çalışamaz duruma gelmişti. Dün uçaklarda mahsur kalan yolcular saatler sonra tahliye edilebilirken geceyi ise kartonlarda yatarak geçirdi.



Eski CHP milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş da, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan yolcuların görüntülerini paylaştı.

Yarkadaş’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, mahsur kalan yolcuların havalimanının pek çok yerinde uyudukları görüldü.

Yarkadaş görüntüleri, “Dünya bu havalimanını kıskanıyormuş… İstanbul Havalimanı…” notuyla paylaştı.

Dünya bu havalimanını kıskanıyormuş…



İstanbul Havalimanı… pic.twitter.com/rbiTWkzkpB — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 25, 2022

ERDOĞAN NASIL ÖVMÜŞTÜ?

İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018'de hizmete girdi.

AKP'nin dünyanın en büyük havalimanı olarak sunduğu İstanbul Havalimanı hakkında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. pistin hizmete girişi sırasında, "İnşaat süresinden kapasitesine kadar gerçek anlamda dünya çapında bir şaheser olan bu havalimanımız, Türkiye'nin 2023 hedeflerinin sembollerinden biridir" demişti.

Erdoğan, “Havalimanı hem mimarisi hem inşası hem işletmesi hem finansmanıyla gerçekten ülkemizin yüz akı, dünyada da örnek olacak bir projedir” ifadelerini kullanmıştı.

UZMANLAR UYARMIŞTI

Uzmanlar, İstanbul Havalimanı'nın ihale ve yapım sürecinde, yer seçiminin yanlış olduğunu belirterek, bölgenin kentin hava hareketlerinden en çok etkilenen yer olduğu, uçuşların burada sık sık kesintiye uğrayacağı ve olası kazalar açısından çok riskli olduğu uyarısını birçok kez yapmıştı.