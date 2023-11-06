Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check-in arızası

Yayınlanma: 06.11.2023 - 19:44

Güncelleme: 06.11.2023 - 20:19

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda teknik bir arıza nedeniyle kontuarlarda check-in işlemleri yapılamıyor.

Havalimanı yetkililerden yapılan açıklamada, self check-in kioks cihazları ve bag-drop'larda işlemlerin yapıldığı, diğer arızanın da giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.