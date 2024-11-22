Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'MADKOM' alarmı: Uçuşların yüzde 10'u iptal edildi!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 10’u hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'MADKOM' alarmı: Uçuşların yüzde 10'u iptal edildi!
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İHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 17:21

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş), yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 10’unun, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği iptal edildiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

HEAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle MADKOM kararı ile yarın saat 15.00’e kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.


Etiketler: #Sabiha Gökçen Havalimanı #Sabiha Gökçen

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