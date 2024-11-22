Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'MADKOM' alarmı: Uçuşların yüzde 10'u iptal edildi!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 10’u hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş), yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 10’unun, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği iptal edildiğini duyurdu.
SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU
HEAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle MADKOM kararı ile yarın saat 15.00’e kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.
DUYURU !?!?!?— HEAŞ (@sgairportcom) November 22, 2024
“Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle; MADKOM kararı ile 23.11.2024 tarihinde saat 15:00’e kadar olan uçuşların %10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve… pic.twitter.com/BwgG1APSev
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