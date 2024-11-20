Ali Kıdık duyurdu: Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy istifa etti

Yayınlanma: 20.11.2024 - 16:22

Güncelleme: 20.11.2024 - 16:23

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) CEO’su koltuğuna 24 Haziran 2024'te atanan Alp Er Tunga Ersoy görevi bıraktı.

İstifa haberini, İYİ Parti'nin eski İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık sosyal medyadan duyurdu.

Flaş… Flaş…Flaş…



Sabiha Gökçen Havalimanı CEO’su Alp Er Tunga Ersoy istifa etti — Ali KIDIK (@alikdk) November 20, 2024

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na (İSG) Alp Er Tunga Ersoy 24 Haziran 2024'te yeni Üst Yönetici (CEO) olarak atanmıştı.

Ersoy, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na büyüme planları yapılan önemli bir dönemde CEO olarak liderlik edecek olmaktan heyecan duyduğunu belirtmişti.

Ersoy, "18 yıl sonra çok güzel bir vesileyle ülkeme dönerek hizmet verecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İSG gibi sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tanınan bir havalimanının parçası olmaktan, burayı başarıyla yöneten MAHB ekibine katılmaktan dolayı gururlu ve bir o kadar da heyecanlıyım. İSG'nin havacılık sektöründeki konumunu daha da sağlamlaştırmak ve müşteri memnuniyetini daha da yukarı seviyelere taşımak için çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

ALP ER TUNGA ERSOY KİMDİR?

Verilen bilgiye göre, Ersoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu'ndan sonra, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Avusturya Danube Üniversitesi - Profesyonel Havacılık MBA programından mezun oldu.

Havacılık kariyerine 1999 yılında Terminal Nöbetçi Memuru olarak başlayan, daha sonra sırasıyla Terminal Nöbetçi Müdürü, Havalimanı Müdürü, Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görevine devam eden Ersoy, hava trafik kule operasyonları hariç havalimanı işletmeciliğinin tüm operasyonel, finansal ve idari süreçlerinde fiilen görev aldı.

Son olarak Almatı Havalimanı'nda yeni dış hat terminalinin devreye alınmasına öncülük eden Ersoy, havalimanı yönetimi konusunda uluslararası deneyim ve başarılara sahipti.

24 yıllık havalimanı işletmecilik kariyerinin son 18 yılını yurt dışında (Gürcistan, Kuzey Makedonya ve Kazakistan) geçiren Ersoy 2017'den bu yana sırasıyla Tiflis, Batum, Üsküp, Ohrid ve Almatı havalimanlarında üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi.

Ersoy, kariyeri boyunca uluslararası havalimanlarının işletmelerinin devralınması, hükümet temsilcisi düzeyinde devlet yetkilileri ile ilişkilerin yürütülmesi, şirket politikalarının sahada hayata geçirilmesi, operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması, dijitalleşme, inşaat yapım süreçlerinin takibi ve ORAT (İşletmesel Hazırlık ve Havalimanı Transferi) konularında tecrübe kazandı.