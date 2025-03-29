Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tilki alarmı!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir pilotun pist çevresinde gördüğü tilki nedeniyle kalkış trafiği bir süre durduruldu. Pist çevresi ve üstü kontrol edildikten sonra uçuşlar normale dönerken pilotun tilkiyi görerek hava trafik kontrolörlerini uyardığı anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tilki alarmı!
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DHA
Yayınlanma: 29.03.2025 - 17:03

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir pilot, pist yakınlarında tilki gördü.

Tilkinin piste doğru ilerlediğini fark eden pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durum hakkında bilgi verdi.

Bunun üzerine havalimanında kalkış trafiği bir süre durdurulurken apron görevlileri pist üstü ve çevresinde tilki kontrolü yaptı.

Pilot'un tilkiyi görerek hava trafik kontrolörlerini uyardığı anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.


Etiketler: #Sabiha Gökçen Havalimanı #tilki

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