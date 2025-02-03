Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar için flaş karar!

Son dakika haberi... Sabiha Gökçen’de hava koşulları nedeniyle uçuşları yüzde 10 azaltma kararı alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar için flaş karar!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 16:33

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #Sabiha Gökçen #Sabiha Gökçen Havalimanı

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