Son Dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçakta bomba ihbarı!

Son dakika haberi... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul-Bahreyn seferini yapmaya hazırlanan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.

Son Dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçakta bomba ihbarı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:14

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul-Bahreyn seferini yapmaya hazırlanan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.

Polis ekipleri uçakta inceleme yapıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...


Etiketler: #uçak #Sabiha Gökçen Havalimanı #bomba ihbarı

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