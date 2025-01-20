Son Dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçakta bomba ihbarı!
Son dakika haberi... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul-Bahreyn seferini yapmaya hazırlanan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul-Bahreyn seferini yapmaya hazırlanan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.
Polis ekipleri uçakta inceleme yapıyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #uçak #Sabiha Gökçen Havalimanı #bomba ihbarı
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