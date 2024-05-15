Sabıkalı üst geçitte yine TIR kazası!

Bakırköy’de TIR’ın dorsesinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı noktada üst geçide çarpan TIR bulunduğu yerde sıkıştı. Kaza nedeniyle Florya istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken TIR geri manevra yaparak bulunduğu yerden kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:23
Sabıkalı üst geçitte yine TIR kazası!
Abone Ol google-news

Kaza, Yeşilköy Sahilyolu Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametinde Ataköy Marmaray üst geçidinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 

12 Mart 2024'te üs geçite çarpan TIR'ın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş, yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı noktada bu kez üst geçide çarpan TIR bulunduğu yerde sıkıştı.

İddiaya göre, 60 HV 498 plakalı TIR'ın şoförü uyarı levhalarını dikkate almayıp geçmek isteyince aracın dorsesi üst geçide çarptı. TIR'ın geçide sıkıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken dorsede hasar meydana geldi. 

Kaza nedeniyle Florya istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan TIR, şoförün geri manevra yapması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. TIR'ın alternatif yola yönlendirilmesinin ardından sahil yolunda da trafik normale döndü.


TIR haberleri üst geçit haberleri Florya haberleri

İlgili Haberler

Ankara’da taksiciye satırlı saldırı! Başparmağı koptu

Ankara’da taksiciye satırlı saldırı! Başparmağı koptu
Nükleer füzyonda rekor kırıldı: 6 dakika boyunca çalıştırıldı

Nükleer füzyonda rekor kırıldı: 6 dakika boyunca çalıştırıldı
TIR kanala uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

TIR kanala uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İBB kaçak yapılar için harekete geçmişti: Mahkeme bir kez daha haklı buldu!

İBB kaçak yapılar için harekete geçmişti: Mahkeme bir kez daha haklı buldu!
Orhan Pamuk’un ‘Şeylerin Tesellisi’ sergisi açılıyor

Orhan Pamuk’un ‘Şeylerin Tesellisi’ sergisi açılıyor
Özgür Özel'den ATV muhabirinin sorusuna sert yanıt: 'Utanıp özür dileyeceğinize...'

Özgür Özel'den ATV muhabirinin sorusuna sert yanıt: 'Utanıp özür dileyeceğinize...'
Akaryakıtta tek fiyat dönemi bugün başlıyor! 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel benzin motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıtta tek fiyat dönemi bugün başlıyor! 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel benzin motorin ve LPG fiyatları…
Kiralık ev ilanlarında yeni dönem: Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!

Kiralık ev ilanlarında yeni dönem: Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!
GPT-4o’ya meydan okuyor! Google yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı

GPT-4o’ya meydan okuyor! Google yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı
MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar açıkladı: 14 Mayıs'ta AKP diyenlerde kararsızlık 'havası'

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar açıkladı: 14 Mayıs'ta AKP diyenlerde kararsızlık 'havası'
Bakan Yerlika’dan flaş açıklamalar: ‘Hükümete, siyasilere oyun kurmaya çalışanların tuzaklarını yerle bir edeceğiz’

Bakan Yerlika’dan flaş açıklamalar: ‘Hükümete, siyasilere oyun kurmaya çalışanların tuzaklarını yerle bir edeceğiz’