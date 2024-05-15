Sabıkalı üst geçitte yine TIR kazası!

Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:23

Güncelleme: 15.05.2024 - 12:23

Kaza, Yeşilköy Sahilyolu Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametinde Ataköy Marmaray üst geçidinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

12 Mart 2024'te üs geçite çarpan TIR'ın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş, yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı noktada bu kez üst geçide çarpan TIR bulunduğu yerde sıkıştı.

İddiaya göre, 60 HV 498 plakalı TIR'ın şoförü uyarı levhalarını dikkate almayıp geçmek isteyince aracın dorsesi üst geçide çarptı. TIR'ın geçide sıkıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken dorsede hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle Florya istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan TIR, şoförün geri manevra yapması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. TIR'ın alternatif yola yönlendirilmesinin ardından sahil yolunda da trafik normale döndü.