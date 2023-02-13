'SABİM' hattı depremzede yakınları için devrede

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM 184), Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan kişilerin hangi hastanede tedavi olduğuna yönelik bilgi verme hizmetini de sunacak.

AA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 18:12
'SABİM' hattı depremzede yakınları için devrede
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Bakanlığın sağlık hizmetlerine ilişkin taleplere cevap veren SABİM 184 telefon hattı, yaralı depremzedelerin yakınları için bilgi verme hizmetine başladı.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde yaralanan yakınlarınızın hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için SABİM ALO 184 hattını arayabilirsiniz" ifadesine yer verildi.


Sağlık Bakanlığı SABİM deprem

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