TikTok'a erişim engeli gelecek mi? TikTok kapanacak mı?

Yayınlanma: 13.08.2024 - 12:26

Güncelleme: 13.08.2024 - 12:26

Instagram'a uygulanan erişim engeli, varılan anlaşma sonucunda kaldırıldı. Bu gelişmelerin ardından, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un da benzer bir engelle karşılaşıp karşılaşmayacağı merak konusu oldu. Peki, TikTok erişim engeli gelecek mi? TikTok kapanacak mı?

TİKTOK KAPATILACAK MI?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, komisyonun çalışmalarını DHA'ya değerlendirdi. Yayman, komisyonun 3 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu ile Adalet Komisyonu'nun ardından en fazla toplantı yapan komisyon olduğunu belirtti. Yayman, 28'inci Yasama Dönemi içerisinde dijital ağ sağlayıcılarının komisyon toplantılarına katıldığını, arama motoru Google yetkililerini dinlediklerini ve dijital mecralarda yaşanan sorunların konuşulduğunu belirtti.