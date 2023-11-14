SADAT kurucusuna kamudan kıyak: 87 milyonluk ihale almışlar!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 16:20

Güncelleme: 14.11.2023 - 16:20

SADAT’ın kurucuları arasında yer alan Mehmet Naci Efe’nin güvenlik şirketi, kamudan bir ihale daha aldı. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na ait Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’nü 2024 yılı boyunca Efe’nin güvenlik şirketi koruyacak.

Gazete Pencere’den Ersan Kınık’ın haberine göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilerde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun, 10 Ekim tarihinde Ege Linyitleri İşletmesi’nde çalıştırılmak üzere silahlı güvenlik personeli ihalesi düzenlediği yer alıyor.

Habere göre, 2 firmanın teklif verdiği ihaleyi 87 milyon 210 bin TL teklifte bulunan Ekol Grup Koruma Güvenlik ve Eğitim A.Ş. kazandı. Türkiye Kömür İşletmeleri ile şirket arasında 8 Kasım’da sözleşme imzalandı.

Şirket, Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Ege Linyitleri İşletmesi’ndeki madenlerin 2024 yılı boyunca güvenliğini alacak.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre ihaleyi alan Ekol Grup Koruma isimli şirket, Mehmet Naci Efe tarafından kuruldu. Şirketin kuruluşunda şirket hisselerinin yüzde 60’ına sahip olan Mehmet Naci Efe, aynı zamanda muhalefet tarafından sıklıkla paramiliter bir yapılanma olduğu iddiasıyla gündeme gelen SADAT’ın da kurucu ortakları arasında.

TOPLAM BEDELİ YÜZ MİLYONLARI BULDU

Mehmet Naci Efe 2019 yılında hisselerini Mehmet Cihan Efe’ye devrederken, şirketin bir diğer ortağı Mehmet Tek ise hisselerini Dilek Tek’e devretti. Mehmet Naci Efe ve Mehmet Tek’in ayrıca Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim A.Ş. isimli bir başka şirketi daha bulunuyor.

Ekol Grup Güvenlik ile Ekol Grup Koruma isimli şirketler, kamu kurumlarından toplam bedeli 725 milyon TL’yi bulan 112 ayrı ihale aldı.

Geçen yıl Makine Kimya Endüstrisi’nin ürettiği silahları SADAT’ın yurtdışına sattığını söyleyen Mehmet Naci Efe, MKE ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmış ve devamında Efe, SADAT’ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmişti.