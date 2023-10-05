'Silah satıyoruz' demişti: SADAT’ın eski ortağı rektör danışmanı oldu

Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:17

Güncelleme: 05.10.2023 - 15:17

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun paramiliter olmakla suçladığı SADAT'ın en büyük ikinci ortağı Mehmet Naci Efe, 2022 yılının Mayıs ayı içinde bir gazeteye verdiği röportajla gündeme gelmiş, ASELSAN ve MKE'nin ürettiği silahları izinli olarak yurtdışına satıldığını ileri sürmüştü.

AKP iktidarında önemli isimlerle yakın olan Mehmet Naci Efe'nin; 14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra Manisa’dan AKP milletvekili seçilen ve daha sonra AKP Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Bahadır Yenişehirlioğlu'nun danışmanlık görevine başladığı ortaya çıktı.

Mehmet Naci Efe'nin AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun TBMM'de oda numarasının ve telefon numarasının bulunduğu kartvizit bastırdığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Öte yandan danışman olarak göreve başlayan Efe'nin 25 Ağustos tarihinde Manisa'ya yeni atanan Vali Enver Ünlü'yü AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AKP Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AKP'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve beraberindeki AKP'li yöneticiler ile birlikte ziyarette bulunması dikkatleri çeken nokta oldu.

REKTÖR DANIŞMANLIĞINA ATANDI

Sözcü'nün haberine göre, SADAT'ın eski ortağı Mehmet Naci Efe geçtiğimiz günler içerisinde hızlı bir şekilde Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne (MCBÜ) rektör danışmanı olarak atandı.