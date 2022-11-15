SADAT’çı Tanrıverdi’nin katıldığı kongredeki öneriler dikkat çekti

15 Kasım 2022 Salı, 04:00

Başkenti İstanbul, resmi dili Arapça olan bir İslam devletleri konfederasyonu kurulması öngörülen 6. İslam Birliği Kongresi’nin açılışında konuşan SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin “İslam birliği bakanlığı” kurulmasını önerdiği ortaya çıktı.

Asya-Afrika İslam Devletler Birliği (ASRİKA) adında bir konfederasyon kurulması öngörülen, bilim kurulunda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu’nun yedi üyesinin yer aldığı 6. İslam Birliği Kongresi yapıldı. Kongrenin ana temasını ASRİKA için kurulması öngörülen İçişleri Bakanlığı’nın yetki ve sorumlulukları ile asayiş ve iç güvenlik konuları oluşturdu. Açılışta konuşan Tanrıverdi, kongrenin amacının “federasyon merkezinden yönetilecek ortak içişleri bakanlığı ile federasyona bağlı dokuz federal bölge ve bu bölgelere bağlı milli devletlerde kurulacak bakanlığın teşkili, yetki ve sorumluluklarının tespiti” olduğunu söyledi.

BİR DE ‘PARA BİRLİĞİ’ ÖNERDİ

“İslam birliğinin oluşması çağın zaruretidir” diyen Tanrıverdi, “İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması gerekiyor. Bunun için de İslam ülkelerinin kabinelerinde ‘İslam birliği’ bakanlığı ihdas edilmeli. Acilen daimi faaliyet gösteren İslam Ülkeleri Temsilciler Meclisi kurulmalı. Bunu takiben de İslam ülkeleri konfederal bir yapıya kavuşturulmalı. Etnik ve coğrafi bakımdan yakın İslam ülkelerinin ortak iradelerinin temsil edildiği ‘Bölgesel İslam Ülkeleri Meclisleri’ oluşturulmalı.” Kongreler sürecinde para birliğinin sağlanmasında ve “ASRİKA dinarı” adında İslami elektronik para biriminin oluşturulmasında karar kılındığına işaret eden Tanrıverdi, ASRİKA adlı konfederasyonda “Adalet, içişleri, savunma, savunma sanayi ve dışişleri olmak üzere beş bakanlığın olmasının” öngörüldüğüne dikkat çekti.