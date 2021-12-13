Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri

13 Aralık 2021 Pazartesi, 13:58

Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in yakalanması hakkındaki detaylar yıllar sonra bile duyanları büyük şaşkınlığa uğratıyor. Saddam Hüseyin, 9 Nisan 2003 tarihinde ABD güçlerinin Bağdat'a girmesiyle 24 yıllık iktidarını da kaybetti.

Bağdat'ın düşmesinden sonra Saddam'ın izini kaybettirmesi ve nerede olduğu sorusu çeşitli komplo teorilerinin ortaya atılmasına neden oldu. 22 Temmuz'da Saddam Hüseyin'in oğulları Uday ile Kusay, Irak'ın Musul kentinde düzenlenen operasyonda ABD kuvvetleri tarafından öldürüldü. Saddam'ın kendisi de 13 Aralık 2003'te Tikrit yakınlarında bir çiftlik evinde ABD güçlerince yakalandı.

SIĞINAKTAKİ SON SÖZLERİ

Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala Saddam Hüseyin'in yaşadığını iddia edenler var. Ancak resmi kaynaklar bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyor. Öyle ki Saddam Hüseyin'in yakalandığı sırada söylediği son sözlere ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi.

Saddam Hüseyin'in saklandığı sığınakta kendisini yakalayan askerlere, "Ateş etmeyin, ateş etmeyin. Ben Saddam Hüseyin'im. Ben Irak'ın başkanıyım ve müzakere etmeye hazırım" dediği belirtildi.

ABD askerlerinin Saddam'a "Başkan Bush saygılarını iletiyor" diyerek yanıt verdi.

İDAM ANI DÜNYAYA SERVİS EDİLDİ

İdamından çok kısa bir süre önce Amerikalılar tarafından Iraklılara teslim edilen Saddam Hüseyin'in idam cezası, Bağdat'ın kuzey mahallelerinden Kazımiye'de bulunan bir askeri üste yerel saatle sabah 06.00'da uygulandı. İdam anı cep telefonlarıyla görüntülenerek saatler içinde internet üzerinden dünyaya dağıtıldı ve büyük yankı uyandırdı.