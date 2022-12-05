Sadece Kuşadası’nda yetişen mantar türü keşfedildi

05 Aralık 2022 Pazartesi, 16:13

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çelik ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, Kuşadası'ndaki ormanda saha incelemesine çıktı.

İkili, burada daha önce hiç görmedikleri bir mantar türünü fark etti. Mantardan örnek alan ikili, bir süre laboratuvarda inceleme yaptı. Toplanan mantar örneklerinin dünyada ilk defa görülen bir türe ait olduğu belirlendi. Söz konusu mantar, yalnızca Kuşadası'nda yetiştiği için 'Inocybe Kusadasiensis' ismiyle tescil edildi.

“MİLLİ PARK SINIRLARI GENİŞLETİLMELİ”

Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın bitki türü çeşitliği açısından botanik turizmi için çok önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Oğuzhan Kaygusuz, "Daha önce de yine sadece Kuşadası'nda yetişen ve 'Volvariella Turcica' adını verdiğimiz bir beyaz mantar keşfetmiştik. Kuşadası ve çevresi ile özellikle Samson Dağları'nın batıya doğru bir yarımada şeklinde uzanan Dilek Yarımadası, Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz bitki coğrafyasına ait bitki türlerinin çok kısa mesafelerde görüldüğü ender doğa alanlarından biridir. Yarımadanın 1966 yılında Milli Park kapsamına alınarak korunması büyük bir kazanımdır. Milli parkın sınırlarının dışında kalan ormana ait bölge de aynı özelliklere sahiptir. Batı Anadolu'da bitki ve yaban hayatının son sığınağı olan bu bölgenin, bütüncül bir şekilde korunarak geleceğe taşınması için milli park sınırlarının Kurşunlu Manastırı ve Fındıklıkale'yi de içine alacak şekilde genişletilmesi çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

'KENTİMİZİN İSMİNİN VERİLMESİ BİZİ ÇOK GURURLANDIRDI'

Kuşadası'nda yapılan bilimsel araştırmalara her zaman destek verdiklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Bölgemizde yeni bir mantar türünün daha keşfedilerek bilim dünyasına kazandırılmasından dolayı çok mutluyuz. Ayrıca ilk kez bir canlı türüne kentimizin isminin verilmesi bizi çok gururlandırdı. Biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan bölgemizde belirlenen bu yeni mantar türünün keşfi, Kuşadası turizmine değer katarak, mantar tutkunlarının dikkatini bölgemize çekmesi açısından da oldukça önemli" diye konuştu.