Sadettin Saran'dan 'imam hatip' isyanı: 'Derhal bilimi esas alan A'dan Z'ye reform yapılsın'

22 Temmuz 2022 Cuma, 13:15

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Milli Eğitim Bakanlığı'na acilen bilimi esas alan bir reform yapılmasına vurgu yaptı.

Saran'ın imam hatip ile ilgili sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Saran'ın açıklamaları şöyle:

"Geçenlerde lise ve üniversiteler için giriş sınavı yapıldı. Ve malesef eğitimde durumumuz çok kötü. Bakın Güney Afrika'da bir üniversitenin kapısında şöyle yazar: Bir milletin yok edilmesi için bombalar, füzeler şart değildir. Eğitim kalitesini düşürmek yeterlidir. Aileler bu gidişatı görüyorlar aslında. Çocukları için çaresizce kaliteli eğitim bulmaya çalışıyorlar.

İmam Hatip Liseleri'nin sayısı sürekli artırılıyor ama öğrenci sayısı neredeyse hiç artmıyor. Meslek liselerine, teknik liselere, Anadolu ve Fen Liseleri'ne ilgi bir hayli artmasına rağmen oralarda tersi, okul sayısı azaltılıyor. Bir diğer tehlike de kız çocuklarının okullaşma oranında yüzde 6'dan daha fazla düşüş var.

O yüzden buradan sesleniyorum: Milli Eğitim'de acilen, derhal bilimi esas alan A'dan Z'ye reform yapılsın. İnanın biz Türkiye olarak ekonomimizi de düzeltiliriz, uluslararası sorunları da çözeriz, her şeyi başarabiliriz. Ama eğitim sistemimiz iflas ederse ülke de iflas eder!"

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Saran'ın kendi Instagram hesabından paylaştığı video kısa zamanda sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum aldı.