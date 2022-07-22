Sadettin Saran'dan 'imam hatip' isyanı: 'Derhal bilimi esas alan A'dan Z'ye reform yapılsın'
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Sadettin Saran, Milli Eğitim Bakanlığı'na acil reform çağrısında bulundu. Öte yandan Saran'ın imam hatiplerle ilgili açıklamaları ise sosyal medyada gündem oldu.
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Milli Eğitim Bakanlığı'na acilen bilimi esas alan bir reform yapılmasına vurgu yaptı.
Saran'ın imam hatip ile ilgili sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.
Saran'ın açıklamaları şöyle:
"Geçenlerde lise ve üniversiteler için giriş sınavı yapıldı. Ve malesef eğitimde durumumuz çok kötü. Bakın Güney Afrika'da bir üniversitenin kapısında şöyle yazar: Bir milletin yok edilmesi için bombalar, füzeler şart değildir. Eğitim kalitesini düşürmek yeterlidir. Aileler bu gidişatı görüyorlar aslında. Çocukları için çaresizce kaliteli eğitim bulmaya çalışıyorlar.
İmam Hatip Liseleri'nin sayısı sürekli artırılıyor ama öğrenci sayısı neredeyse hiç artmıyor. Meslek liselerine, teknik liselere, Anadolu ve Fen Liseleri'ne ilgi bir hayli artmasına rağmen oralarda tersi, okul sayısı azaltılıyor. Bir diğer tehlike de kız çocuklarının okullaşma oranında yüzde 6'dan daha fazla düşüş var.
O yüzden buradan sesleniyorum: Milli Eğitim'de acilen, derhal bilimi esas alan A'dan Z'ye reform yapılsın. İnanın biz Türkiye olarak ekonomimizi de düzeltiliriz, uluslararası sorunları da çözeriz, her şeyi başarabiliriz. Ama eğitim sistemimiz iflas ederse ülke de iflas eder!"
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Saran'ın kendi Instagram hesabından paylaştığı video kısa zamanda sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum aldı.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Danıştay'dan ‘TSK’de türban’ kararı
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
- Reuters'ın anketinde 'seçim' ayrıntısı
- Ankapark referanduma gidiyor
- Yandaş Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı