Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Liselerde ekmek üreteceğiz

26 Haziran 2022 Pazar, 23:56

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya'da düzenlenen Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı'na katıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Bakan Özer, geçmişteki kat sayı uygulamasına ilişkin "Başörtüsü yasağıyla o kızlarımızın, kadınlarımızın yurt dışına gitmelerine vesile olanların kadına şiddetle ilgili konuşacakları hiçbir şeyi yoktur. Yine onların değil, bugün sıklıkla dile getirdikleri beyin göçüyle ilgili de konuşacakları hiçbir şey yoktur. Çünkü bugün beyin göçüyle ilgili konuşanlar, o gün o kadınlarımız yurt dışına gittiği zaman beyin göçü hakkında konuşmadılar. Onun için söz söyleme haklarını yitirdiler bu toplumda” dedi.

Ülkede muhafazakar ailelerin kız çocuklarını okullara gönderemiyor diye sürekli suçlandığını söyleyen Özer, ''Muhafazakar aileler kız çocuklarını okullara göndermiyor diye sürekli suçlandılar değil mi bu ülkede. Ama onu diyen insanlar okul yapmadı. Tüm Türkiye'yi kucaklayacak şekilde derslik sayılarını artırmadılar. 2000'li yıllarda 300 bin dersliği olan bir eğitim sistemi vardı. Bugün 855 bin bin dersliği olan bir eğitim sistemi var. Cumhuriyet tarihinde ilk kez kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarını geçti son 19 yılda. Demek ki yeterli arzı üretebiliyorsak, vatandaşın ayağına hizmeti götürebiliyorsak, vatandaşın eğitimle ilgili hiçbir sorunu yok. Hiçbir problemi yok. Ama işte bu mühendislik projelerini üretenlerle, toplumsal manipülasyonlar yapmak isteyenlerin zihinleri böyle çalıştığı için, hem imkan vermeyecek hem de suçlayacak. Aynı Milli Eğitim Bakanlığı'nı böyle patinaj yapmaya zorladıkları gibi. Hem kat sayı uygulamasını devreye sokacaklar, hem de diyecekler ki Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitimi güçlendirsin. Nasıl güçlendirecekler? İşte 10 yıl beklendi. 2012 yılında ancak işte mahkemeler iptal ediyor, bakanlık kat sayı uygulamasını kaldırmaya çalışıyor, danıştay iptal ediyor, yürürlüğü durduruyor. Tekrar gidiyor, tekrar geliyor. Ancak 10 yıl sonra kaldırılabildi. Kat sayı uygulamasından sonra günümüze kadar, 10 yılda tüm bakanlarımız gece gündüz demeden meslek eğitimini güçlendirmek için çaba sarf etti. Son vuruşu da Allah bize nasip etti” dedi.

LİSELERDE EKMEK ÜRETİMİ

Özer, okullarda kağıt havlu üretilmeye başlandığını, bu üretimin artıp 2022-2023 eğitim dönemine tüm okullarda öğrencilerin lavabolarda kağıt havlu kullanabileceğini kaydetti. 15 okulda ekmek fabrikası kurduklarını aktaran Özer, ''Şu anda günlük 250 bin ekmek üretim kapasitesine ulaştık. Geçen hafta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızla ekmek satış reyonlarında günlük 50 bin ekmek üretim protokolünü imzaladık. Biz 1,5 TL’ye vereceğiz, belediyemiz de 2 TL civarında satacak. Türkiye’de 81 ilde 100 noktaya, Meslek Lisemize ekmek fabrikası kuracağız ve günlük 1 milyon ekmek üretim kapasitesiyle o liselerin çıkışındaki satış büfelerinde vatandaşımızın düşük fiyatla ekmekle buluşmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.