Sadi Somuncuoğlu kimdir? Neden öldü?
Bugün, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşındayken hayatını kaybeden eski bakan ve gazeteci Sadi Somuncuoğlu kimdir?
Siyasetçi ve gazeteci olan Sadi
Somuncuoğlu, Ankara’da bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi
görüyordu. Bu sabah Somuncuoğlu’nun vefat haberi geldi. Yarın TBMM’de düzenlenecek
olan Somuncuoğlu’nun cenaze töreni, kendi memleketi olan Aksaray’da toprağa
verilecek. Peki Sadi Somuncuoğlu kimdir?
Sadi Somuncuoğlu’nun hayatı
1940 yılında, Aksaray’da dünyaya
gelen Somuncuoğlu, ilk ve orta öğrenimlerini memleketi Aksaray’da gördü. Lise
ve yükseköğrenimini ise Ankara’da yaptı. Genç yaşlarında Türk Ocağı bünyesinde bulunan
faaliyetlere katıldı. 1965 yılında “Bab-ı Ali’de Sabah” isimli bir gazete
çıkarmaya başladı. Genç yaşta Türk Ocağı faaliyetlerine katılmış olması, onun
çeşitli Türkçü aydınlarla görüşmelerine ve sohbetlerine katılma olanağı tanıdı.
Aktif siyaset hayatına 1967
yılında başlayan Sadi Somuncuoğlu, 1969 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nin
Anada Kongresinde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi. 12 Mart 1971 tarihine
kadar MHP üyesi ve yanlısı gençlerin eğitim ve teşkilatlanması için çalıştı.
1994-1995 yılları arasında da Türk Ocaklarının başkanlığını yaptı.
1967 ve 1969 yılları arasında
Alparslan Türkeş’in talimatı ile Türkiye’de bulunan tüm fakülte ve yüksek
okullarda Ülkü Ocakları’nı kurdu. Yine 1969 yılında İbrahim Metin ve Halil
Özyıldız ile birlikte “Devlet” dergisini çıkarmaya başladı. Aynı zamanda bu
dergide birçok yazısı da yayımlandı. 1970 yılında Ülkü Ocakları Birliği’nin
kuruluşunda görev aldı.
1977 yılında TBMM’de Niğde
Milletvekili olarak görev yaptı. 1995 yılındaki genel seçimlerde ise Anavatan
Partisi’nden Aksaray milletvekili seçildi. Daha sonra bu partiden ayrılarak MHP’ye
geçti ve 1999 yılında MHP milletvekili oldu. 57. Koalisyon Hükümeti döneminde
MHP’den devlet bakanı olarak görev yaptı.
MHP Genel Başkanı’nın aksi
yöndeki kararına rağmen Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyması MHP içerisinde oldukça
büyük tepkilere neden oldu. Bu yüzden 8 Mayıs 2000 tarihinde bakanlık
görevinden azledildi.
Aktif siyaset hayatını
bıraktıktan sonra köşe yazılarına ve kitaplarına ağırlık veren Sadi Somuncuoğlu’nun
yayımlanmış 7 kitabı vardır. Ayrıca Milli Düşünce Merkezinin genel başkanlığını
ve Yeniçağ gazetesinde de köşe yazarlığı yaptı.
Sadi Somuncuoğlu neden öldü?
Somuncuoğlu’na bir süre önce
kanser teşhisi konmuştu. Kanser tedavisi için Ankara’da Başkent Üniversitesi
Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Tüm tedavilere rağmen kansere yenik düşerek
hayatını kaybetti.
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