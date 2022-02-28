Sadi Somuncuoğlu kimdir? Neden öldü?

28 Şubat 2022 Pazartesi, 15:07

Siyasetçi ve gazeteci olan Sadi Somuncuoğlu, Ankara’da bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi görüyordu. Bu sabah Somuncuoğlu’nun vefat haberi geldi. Yarın TBMM’de düzenlenecek olan Somuncuoğlu’nun cenaze töreni, kendi memleketi olan Aksaray’da toprağa verilecek. Peki Sadi Somuncuoğlu kimdir?

Sadi Somuncuoğlu’nun hayatı

1940 yılında, Aksaray’da dünyaya gelen Somuncuoğlu, ilk ve orta öğrenimlerini memleketi Aksaray’da gördü. Lise ve yükseköğrenimini ise Ankara’da yaptı. Genç yaşlarında Türk Ocağı bünyesinde bulunan faaliyetlere katıldı. 1965 yılında “Bab-ı Ali’de Sabah” isimli bir gazete çıkarmaya başladı. Genç yaşta Türk Ocağı faaliyetlerine katılmış olması, onun çeşitli Türkçü aydınlarla görüşmelerine ve sohbetlerine katılma olanağı tanıdı.

Aktif siyaset hayatına 1967 yılında başlayan Sadi Somuncuoğlu, 1969 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nin Anada Kongresinde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi. 12 Mart 1971 tarihine kadar MHP üyesi ve yanlısı gençlerin eğitim ve teşkilatlanması için çalıştı. 1994-1995 yılları arasında da Türk Ocaklarının başkanlığını yaptı.

1967 ve 1969 yılları arasında Alparslan Türkeş’in talimatı ile Türkiye’de bulunan tüm fakülte ve yüksek okullarda Ülkü Ocakları’nı kurdu. Yine 1969 yılında İbrahim Metin ve Halil Özyıldız ile birlikte “Devlet” dergisini çıkarmaya başladı. Aynı zamanda bu dergide birçok yazısı da yayımlandı. 1970 yılında Ülkü Ocakları Birliği’nin kuruluşunda görev aldı.

1977 yılında TBMM’de Niğde Milletvekili olarak görev yaptı. 1995 yılındaki genel seçimlerde ise Anavatan Partisi’nden Aksaray milletvekili seçildi. Daha sonra bu partiden ayrılarak MHP’ye geçti ve 1999 yılında MHP milletvekili oldu. 57. Koalisyon Hükümeti döneminde MHP’den devlet bakanı olarak görev yaptı.

MHP Genel Başkanı’nın aksi yöndeki kararına rağmen Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyması MHP içerisinde oldukça büyük tepkilere neden oldu. Bu yüzden 8 Mayıs 2000 tarihinde bakanlık görevinden azledildi.

Aktif siyaset hayatını bıraktıktan sonra köşe yazılarına ve kitaplarına ağırlık veren Sadi Somuncuoğlu’nun yayımlanmış 7 kitabı vardır. Ayrıca Milli Düşünce Merkezinin genel başkanlığını ve Yeniçağ gazetesinde de köşe yazarlığı yaptı.

Sadi Somuncuoğlu neden öldü?

Somuncuoğlu’na bir süre önce kanser teşhisi konmuştu. Kanser tedavisi için Ankara’da Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Tüm tedavilere rağmen kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.