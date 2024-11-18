Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nden 'e-haciz' tepkisi: “E-haciz uygulamaları depremin açtığı yarayı daha da büyütüyor”

Yayınlanma: 18.11.2024 - 12:14

Güncelleme: 18.11.2024 - 12:20

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, beyana dayalı olmayan kamu alacakları nedeniyle başlatılan e-hacizlerin firmaları mağdur ettiğini belirtti.

Konu ile ilgili konuşan Sadıkoğlu, “6 Şubat’ta yaşadığımız asrın felaketi ekonomik ve sosyal açıdan derin yaralar açtı. Açılan bu yaralar hala tam anlamıyla sarılmış değil. Sayıları 10 bini aşan üyelerimizin tamamı doğrudan veya dolaylı yoldan depremden olumsuz etkilendi. Üyelerimizin biriken sorunlarına yeteri kadar çözüm bulunamazken, her gün yeni bir sorunla karşılaşıyoruz. Mücbir sebep kapsamına alınmayan, beyana dayalı olmayan kamu alacaklarının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir anda tahsiline başlanması yüzlerce üyemizin mağduriyetine sebep olmuştur. Üstelik ödeme durumu olmayan üyelerimize e-haciz işlemi başlatılarak banka hesaplarına bloke konulmuş olmasını da üzülerek öğrendik. 11 şehrimizde meydana gelen ve 4 il ile 2 ilçeyi neredeyse yerle bir eden büyük depremler yaşamış firmalara devletimizin şefkat yüzünüzü göstermesini bekliyoruz. Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde faaliyet yürüten ve beyana dayalı olmayan kamu borcu olan firmalara mücbir sebep süresi boyunca müsaade edilmesini, e-haciz işlemlerinin uygulanmamasını talep ediyoruz. Başlatılan e-hacizlerin de kaldırılmasını bekliyoruz. E-haciz nedeniyle banka hesaplarına konulan blokeler, üyelerimizin ticari itibarlarını zedeleyerek depremin yaralarını sarmayı zorlaştıracaktır. Konu hakkındaki resmi yazımızı Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdik. Sorunun ivedi bir şekilde çözüme kavuşması için sürecin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.