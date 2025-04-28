İSKİ yöneticileri bu ismin şikayetiyle gözaltında: 'Saat 17.00’ye kadar almazsanız, sizinle görüşeceğiz'
2024 yılında İSKİ çalışanlarını tehdit ettiği tutanaklara yansıyan İdris Özcelep’in yasaklı statüde olduğu halde 19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyon sonrası 20 Mart’ta yeniden İSKİ binasına geldiği ortaya çıktı.
20 Mart 2025 tarihli tutanakta Özcelep’in Başa ile görüşmek istediğini, kendisine yönelik kısıtlılık durumunun anımsatılması üzerine agresif tavırlar sergileyerek ‘Bugün son saatler, gidip şikayetçi olacağım’ sözleriyle huzur ve sükuneti bozmaması için güvenlik şube müdürü tarafından dışarıya davet edildiği belirtildi.
“HEPSİNİ ŞİKAYET EDECEĞİM”
Özcelep’in agresif tavrının tesis bahçesinde de sürdüğünün vurgulandığı tutanakta şu ifadeler yer aldı:
‘İdris Özcelep, Genel Müdürümüz Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcımız Begüm Çelikdelen hakkında sinirli ve agresif tavırlar ile kendileri ile görüşeceğiz. Hepsini savcılığa şikayet edeceğim. Ben Trabzon’dan buraya geliyorum. Saat 17.00’ye kadar almazsanız, sizinle görüşeceğiz’ beyanlarına istinaden yapılan uygulamanın koruma ve güvenlik tedbirleri gereği yapıldığı, makam tarafından ziyareti olarak kabul edilmesi durumunda tarafımızca eşlik edilerek yardımcı olunacağı kendisine aktarılmıştır.”
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