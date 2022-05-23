Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Serkan Dakman tutuklandı
Eski Beşiktaş yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin dün yakalanan sanık Serkan Dakman 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Soruşturmaya ilişkin son firari sanık olan Serkan Dakman dün Esenyurt’ta yakalandı. Serkan Dakman, Emniyet'teki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Serkan Dakman 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Serkan Dakman hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'silahla kasten yaralamaya iştirak', 'silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9’ar aydan 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
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