Şafak operasyonu ile gözaltına alınan işçi Cumhuriyet'e konuştu: 'İşçilere gözaltılar reva görülüyor'

İzmir’in Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Temel Conta fabrikasında yaklaşık bir buçuk yıldır grevlerini sürdüren işçiler hakkında 16 Nisan akşamı yakalama kararı çıkarıldı. 8 işçi, sabah saatlerinde jandarma ekiplerince evlerinden gözaltına alındı.

Temel Conta’da 494 gündür süren grev sürecine ve gözaltı sürecine ilişkin açıklama yapan işçi Sinem Kaya, sabah saatlerinde yaşanan gözaltılara ve ev baskınlarına tepki gösterdi. Kaya, grevin 493. gününün akşamında 8 işçi arkadaşlarının jandarma tarafından evlerinden gözaltına alındığını, sabaha karşı ise polis ekiplerinin yeniden ev baskınları gerçekleştirdiğini belirtti.

Kaya, “6 işçi hakkında yakalama kararı olduğu söylenerek gözaltına alınmak istendik” dedi.

Sinem Kaya, grevin tamamen yasal bir zeminde sürdüğünü vurgulayarak, “Bizler 494 gündür anayasal hakkımız olan sendikal mücadelemizi veriyoruz. Emeğimiz, ekmeğimiz ve çocuklarımızın geleceği için direniyoruz." dedi.

Sendikanın yetki almasına rağmen işverenin toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmadığını ifade eden Kaya, sürecin bu nedenle grevle devam ettiğini belirtti.

Kaya, “Sendikamız yetkisini almasına rağmen patron toplu iş sözleşmesi masasına oturmadı, sendikayla hiçbir iletişim kurmadı. Bunun üzerine yasal hakkımız olan grevimizi başlattık” dedi.

“GREV KIRICILIĞI MAHKEME KARARIYLA SABİT”

Kaya, süreç boyunca işverenin grev kırıcılığı yaptığına dair resmi tespitler bulunduğunu da ifade etti.

“Bu süreçte patronun yaptığı grev kırıcılığı Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından iki kez tespit edildi, ceza kesildi. Açtığımız davayı kazandık ve patronun grev kırıcılığı yaptığı mahkeme kararıyla kesinleşti.”

Yaşanan gözaltıların haksız olduğunu savunan Kaya, asıl sorumluların işlem görmediğini dile getirdi. Kaya, “Ama bugün gelinen noktada suçlu olan biz değiliz. Suçu mahkeme kararıyla sabit olan patron hakkında işlem yapılmazken, biz işçilere gece baskınları ve gözaltılar reva görülüyor.” diye konuştu.

“BU ATEŞE SU DEĞİL BENZİN DÖKÜLÜYOR”

Ev baskınlarının özellikle kadın işçilere yönelik olmasının bir baskı yöntemi olduğunu söyleyen Kaya, mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, “Çoğunluğu kadın olan işçilerin evlerine baskın yapılması açık bir gözdağıdır. Ama bilinmelidir ki bu baskılar bizi yıldırmaz. Aksine mücadelemizi daha da büyütür. Bu ateşe su değil, benzin dökülmektedir. Biz o çadıra daha sıkı sarılacağız. Hakkımızı alana kadar o kapının önünden ayrılmayacağız.”

“ALNIMIZ AÇIK, MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR”

Sinem Kaya, patron tarafından yapılan suçlamalara da değinerek, “Ayrıca bizler adliyedeyken patronun yeniden şikayette bulunması, ‘terör propagandası’ gibi asılsız iddialar ortaya atması yaşananların ne kadar gerçek dışı olduğunu açıkça göstermektedir. Bizler emek mücadelesi veriyoruz. Alnımız açık, başımız dik. Kimse bizi kendisiyle karıştırmasın. Kimse bizi korkutabileceğini sanmasın. Biz biliyoruz: Evlerimizde çocuklarımız umutla bizi bekliyor. Ve biz o umudu asla yarı yolda bırakmayacağız. Başımız dik, mücadelemiz sürüyor. Zafer bizim olacak.” dedi.