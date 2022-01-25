Şafak Sezer yolda kaldı: 'Allah rızası için sesimizi duyun'
Yoğun kar yağışı İstanbul'da ulaşım felç etmiş durumda. Oyuncu Şafak Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yolda kaldıklarını belirterek "Allah rızası için sesimizi duyun. Çoluk çocuk var. Bir sürü bekleyen var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor" dedi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul’da sürücüler, akşam saatlerine kadar yollarda mahsur kaldı. Oyuncu Şafak Sezer de mahsur kalanlar arasındaydı. Sezer, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililere seslendi.
"SESİMİZİ DUYUN"
TEM Otoyolu İstoç kavşağında Mahmutbey gişelerine yakın bir mevkide yaklaşık 6 saattir trafikte beklediğini belirten Şafak Sezer, “Allah rızası için sesimizi duyun. Çoluk çocuk kadın var. Bir sürü bekleyen var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın” dedi.
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