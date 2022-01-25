Şafak Sezer yolda kaldı: 'Allah rızası için sesimizi duyun'

TEM Otoyolu İstoç kavşağında Mahmutbey gişelerine yakın bir mevkide yaklaşık 6 saattir trafikte beklediğini belirten Şafak Sezer, “Allah rızası için sesimizi duyun. Çoluk çocuk kadın var. Bir sürü bekleyen var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın” dedi.