Şafak Sezer yolda kaldı: 'Allah rızası için sesimizi duyun'

Yoğun kar yağışı İstanbul'da ulaşım felç etmiş durumda. Oyuncu Şafak Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yolda kaldıklarını belirterek "Allah rızası için sesimizi duyun. Çoluk çocuk var. Bir sürü bekleyen var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2022 Salı, 00:54
Şafak Sezer yolda kaldı: 'Allah rızası için sesimizi duyun'
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Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul’da sürücüler, akşam saatlerine kadar yollarda mahsur kaldı. Oyuncu Şafak Sezer de mahsur kalanlar arasındaydı. Sezer, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililere seslendi.

"SESİMİZİ DUYUN"


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