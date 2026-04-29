Sağanak ve dolu hayatı felç etti: Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı!

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak ve dolu yağışı sonrası Tabak Deresi taştı.
Taşkının etkisiyle Bucak yolu üzerindeki Karabuzağı Mahallesi Döşeme mevkiinde bağlantı yolları su ve çamurla kaplanarak trafiğe kapandı. Yolda bulunan bazı araçlar ise sel sularında mahsur kaldı.
Öte yandan, Gazi Köy'de etkili olan dolu yağışı kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması ve mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı.
Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.