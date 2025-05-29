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'Sağanak yağış' alarmı... Meteoroloji saat verdi!

'Sağanak yağış' alarmı... Meteoroloji saat verdi!

29.05.2025 13:19:00
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Haber Merkezi
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'Sağanak yağış' alarmı... Meteoroloji saat verdi!

Meteoroloji; Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in batısı ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını aktardı. Öte yandan yağışların, öğle saatlerinden itibaren artış göstereceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Mayıs Perşembe gününe dair hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Türkiye genelinde birçok bölge kuvvetli sağanak yağışların etkisi altına giriyor. 

Buna göre; Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in batısı ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren artış göstereceği kaydedildi.

SICAKLIKLAR AZALACAK

Hava sıcaklıklarının ise; iç ve güney bölgelerde birkaç derece azalacağı, diğer kesimlerde de mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve doğu kesimlerde zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI 

Meteoroloji, gök gürültülü sağanak beklenen 11 il için de sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodla uyarılan iller şu şekilde sıralandı:

Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Konya, Niğde ve Aksaray.

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