Sağanak yağışın etkisini gösterdiği İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Haftanın ilk günü sağanak yağışın da etkisini göstermesiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentte akşam saatlerinden itibaren devam eden ve sabah saatlerinde de etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle bazı noktalarda yoğunluk erken saatlerde başladı.
Maltepe E-5'te de trafik yoğunluğu hem Edirne hem de Ankara istikametinde sürüyor. Saat 09.00 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.
Etiketler: #Trafik #trafik durumu
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