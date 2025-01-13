Sağanak yağışın etkisini gösterdiği İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

Yayınlanma: 13.01.2025 - 09:34

Güncelleme: 13.01.2025 - 09:34

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentte akşam saatlerinden itibaren devam eden ve sabah saatlerinde de etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle bazı noktalarda yoğunluk erken saatlerde başladı.

Maltepe E-5'te de trafik yoğunluğu hem Edirne hem de Ankara istikametinde sürüyor. Saat 09.00 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.