Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu 2021’de hiç toplanmadı
TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu, koronavirüs salgını sürmesine karşın 2021’de hiç toplanmadı. Geçen yıl “Covid-19’un meslek hastalığı sayılması için” alınan karar için herhangi bir adım atılmadı.
Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemenin görüşülmesi beklenen TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu, koronavirüs salgını sürmesine karşın 2021’de hiç toplanmadı. Geçen yıl komisyonda tüm partilerin üyelerinin ortak karar aldığı “Covid-19’un meslek hastalığı sayılması için” de herhangi bir adım atılmadı. Öte yandan komisyonda, sağlıkçıların özlük haklarını ilgilendiren çok sayıda teklif bekliyor.
"ÇÜRÜTÜLMEMELİ"
Sağlıkçılarla ilgili düzenlemenin Sağlık Komisyonu’na gelme sürecini değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Her zamanki gibi popülist bir yaklaşımla ‘sağlıkçılara şu kadar maaş vereceğiz’ dediler. Ancak tarafların fikri alınmadan, çalışılmadan, sağlık çalışanlarını ayıran bir teklifi getirdiler. Sonra ‘müjde’ dedikleri teklifi geri çekmek zorunda kaldılar. Yani her zamanki AKP klasiğini izledik” dedi.
Bu teklifin komisyonda bekletilmemesi gerektiğini vurgulayan Taşcıer, “Sağlıkçılara emeğinin karşılığının verilmesi gerekiyor. Eğer teklif komisyonda çürütülecekse umut vermenin bir anlamı yok. Bir an önce çalışanlara haklarının teslim edilmesi gerek” çağrısını yaptı.
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