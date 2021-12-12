Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler komisyonda kanun teklifinden çıkarıldı

12 Aralık 2021 Pazar, 15:05

Toplantıda, bütçe görüşmelerinden önce, elektrikte TRT payının kaldırılmasını da içeren ve görüşmeleri yarım kalan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ihdas edilen, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeleri içeren ve komisyona geri çekilen 6 madde ele alındı.

Verilen önergelerin kabul edilmesiyle, 6 madde kanun teklifinden çıkarıldı. Çıkarma önergelerinin gerekçesinde "ilgili komisyonda daha teferruatlı görüşülebilmesi için" ifadesi yer aldı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, düzenlemede, eksikleri tamamlamaya yönelik adım atılacağını dile getirdi. Erdoğan, "Bu düzenlemeler Sağlık Komisyonu'nda görüşülerek tüm kesimler ele alınsın ve doğru bir yasa çıksın" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, maddelerin geri çekilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, "Bu iyileştirmeleri şimdi yapalım, eksik kalanları da sonra tamamlayalım" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, yapılan açıklamalarla, doktorlar arasında bir beklenti oluştuğunu ifade etti.

Düzenlemenin geri çekilmemesini ve diğer sağlık çalışanlarını da kapsayacak şekilde geçmesini isteyen Şevkin, yeni düzenlemenin ne zaman geleceğine ilişkin sürenin bilinmediğini kaydetti.

UZMAN HEKİM VE HEKİMLERİ KAPSIYOR

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, düzenlemenin, sadece uzman hekimleri, hekimleri ve sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan uzman hekim ve hekimleri kapsadığını aktardı.

Eldemir, "Tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiren çalışmanın yapılması adına Meclisin göstereceği iradeye müteşekkir kalırız. Bu konunun topyekun ele alınıyor olmasında gösterdiğiniz çabalara teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etti.

Teklif sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, 500 bin kişilik sağlık ordusunun faydalanması için düzenleme yapılacağını, bunu yapacak iradenin olduğunu belirtti.

Komisyon Başkanı Altunyaldız, maddelerin daha kapsayıcı bir düzenleme için geri çekildiğini açıklayarak, "Sağlık komisyonunda yapılacak çalışmalarla, tüm sağlık çalışanlarına daha kapsamlı bir düzenlemeyle haklarının verilmesiyle ilgili çok net bir irade var" dedi.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili 6 madde, dün akşam Genel Kurulda kabul edilen tezkereyle Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna geri çekilmişti.