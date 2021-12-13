Pandemide görev alan sağlıkçılardan nöbet ücretleri faizi ile geri isteniyor

13 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Sağlık Bakanlığı, röntgen ve laboratuvar teknisyenlerine 2018 yılından bu yana ödediği nöbet ücretlerini faizi ile birlikte hesaplayarak geri istiyor. 15 bine yakın çalışandan istenen miktarların ise 4 bin ile 40 bin arasında değiştiği belirtiliyor. Tüm Radyoloji Teknikerleri ve Teknisyenleri Derneği (TÜMRAD-DER) Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu, açtıkları davanın Danıştay’da olduğunu ancak Sağlık Bakanlığı’nın kararı beklemeden çalışanlardan ödemeleri istediğine dikkat çekerek “Bakanlığın mahkemenin nihai kararını beklemeden yayımladığı genel yazı ile nöbet ücretlerinin geri dönük talep edilmesini doğru bulmuyoruz, yanlıştan geri dönülmeli” dedi. Röntgen ve laborutuvar teknisyenleri ise nöbet ücretlerinin faizi ile istenmesine tepki göstererek “Resmen kendimizi aldatılmış gibi hissediyoruz, ekonomik krizimiz daha da derinleşti” dediler.

Aslanoğlu, gazetemize yaptığı değerlendirmede 2018 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Toplu sözleşme yapıldığını ve TİS’te özellikli birim olarak sayılan “diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetleri” birimlerinde çalışan personelin nöbet ücretlerinin yüzde 50 artırımlı olarak ödenmesi şeklinde karar alındığını anımsattı. Aslanoğlu, “Röntgen ve laborutuvar çalışanları da akşam 17.00’den sabah 08.00’e dek ve hafta sonları yalnızca acil serviste hizmet veriyor. Dolayısıyla bunlar da nöbet ücretlerini yüzde 50 artırımlı aldı. Sonra bakanlık bunu mahkemeye götürdü; dedi ki ‘röntgen ve laborotuvar acilin içinde değil.’ Danıştay’ın üst kurulu olan Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu 2019 yılında bu kararı iptal etti ve dosyayı Danıştay’a geri gönderdi. Danıştay’ın şimdi henüz karar almadı ama bakanlık fırsattan istifade hemen bu Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu’nun kararını gerekçe göstererek Sağlık Bakanlığı 81 ilin valiliklerine yazılar gönderdi. Kısaca hukuk süreci henüz bitmemiştir” dedi.

Birçok yerde personel sayısının eksik olduğunu ve çalışanların fazla mesai yapmak durumunda kaldığını anımsatan Aslanoğlu “İnsanlar perişandurumda. Yapılan işlem hukuka uygun değildir” dedi.

"BU PARAYI ÖDEYEMEM"

Radyoloji teknisyeni olarak görev yapan B.Ö. kendisinden 5 bin 700 TL geri ödenme istendiğini söyleyerek şunları söyledi: “Acil servise de çalışıyoruz ancak röntgen bölümü poliklinik binasında olduğu için acil saymıyorlar. Başhekimliğe itiraz dilekçesi verdim. Verilen yanıtta talebimin yasal dayanağı bulunmadığı ve ödemediğim takdirde yasal faizi ile birlikte tahsil edileceği belirtildi. Ben nöbetçiyim. Nereye hizmet veriyorum, acil servise. Söz konusu yazıya göre fazla mesai almam için poliklinikte çalışmam gerek, peki böyle bir şansım var mı? Yok... Ben bu parayı ödeyemem. Zaten son derece komik para alıyoruz.”

Radyoloji teknisyeni M.G. “Fazla çalışmamız karşısında bizden nöbet ücreti geri isteniyor. Bunlar personel eksikliğinden kaynaklı çalışmalardı. Ekonomik krizden dolayı zaten kötü durumdayız, borç var, ev kira, bizi ekonomik krize soktu” dedi.



