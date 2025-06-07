Sağlık Bakanı bilançoyu açıkladı: Kurban Bayramı'nın ilk günü 14 bin 372 kişi yaralanarak hastaneye başvurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kurban Bayramı'nın birinci gününde Türkiye genelinde 14 bin 372 kişinin kurban kesiminde yaralanarak hastaneye başvurduğunu açıkladı.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim sırasında meydana geldiği yaralanmalar hakkında bilgi vererek, "Kurban Bayramı'nın ilk gününde; Başkent Ankara'da bin 49, İstanbul'da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634, Manisa'da 572 olmak üzere 81 ilimizde toplam 14 bin 372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık tesislerimize başvurmuştur. Kurban kesimlerinin profesyonel kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor; henüz kurbanını kesmeyen vatandaşlarımıza bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.