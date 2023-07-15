Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Hepatit A' aşılarıyla ilgili açıklama

Yayınlanma: 15.07.2023 - 10:30

Güncelleme: 15.07.2023 - 10:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hepatit A aşılarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Bakan Koca, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Halen stoklarımızda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunuyor, 1 milyon doz aşının alım süreci ise devam ediyor. Buna mukabil, bir de Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır."