Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Hepatit A' aşılarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, stoklarda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunduğunu, 1 milyon doz aşının alım sürecinin de devam ettiğini belirterek, "Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası asılsızdır" ifadelerini kullandı.

AA
Yayınlanma: 15.07.2023 - 10:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Hepatit A' aşılarıyla ilgili açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hepatit A aşılarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Bakan Koca, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Halen stoklarımızda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunuyor, 1 milyon doz aşının alım süreci ise devam ediyor. Buna mukabil, bir de Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır."


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