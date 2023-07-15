Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Hepatit A' aşılarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, stoklarda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunduğunu, 1 milyon doz aşının alım sürecinin de devam ettiğini belirterek, "Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası asılsızdır" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hepatit A aşılarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
Bakan Koca, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Halen stoklarımızda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunuyor, 1 milyon doz aşının alım süreci ise devam ediyor. Buna mukabil, bir de Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır."
Halen stoklarımızda 312.000 doz Pediatrik Hepatit A Aşısı bulunuyor. 1 Milyon doz aşının alım süreci ise devam ediyor. Buna mukabil, bir de, Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2023
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