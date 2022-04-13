Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yoğun bakım açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında koronavirüs hastası olmadığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında, 519 hastanenin de yataklı kliniğinde Covid-19 hastası bulunmadığını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Tüm Türkiye'de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı 'Sıfır' olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın."
Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2022
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