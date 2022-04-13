Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yoğun bakım açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında koronavirüs hastası olmadığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2022 Çarşamba, 11:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yoğun bakım açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında, 519 hastanenin de yataklı kliniğinde Covid-19 hastası bulunmadığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Tüm Türkiye'de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı 'Sıfır' olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın." 




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