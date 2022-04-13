Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yoğun bakım açıklaması

13 Nisan 2022 Çarşamba, 11:49

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında, 519 hastanenin de yataklı kliniğinde Covid-19 hastası bulunmadığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Tüm Türkiye'de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı 'Sıfır' olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın."

Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2022







