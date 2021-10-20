Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

20 Ekim 2021 Çarşamba, 22:52

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Koca, "Aktif vakaların neredeyse yarısı 30 yaş altı vatandaşlarımız. Bugün sorumluluk alma, ön safta mücadele etme sırası gençlerimizdedir" dedi.

Koca, 65 yaş üzeri vatandaşlara grip aşısının tanımladığını duyurarak, "Tedbir bizi influenzaya karşı da korur. 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve risk grubundaki vatandaşlarımız için grip aşıları tanımlanmaya başlanmıştır. Aşılar stoklara girdikçe influenza aşısı tanımlanmaya devam edilecektir" açıklamasında bulundu.

Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz. Gençler, sizleri mücadelede ön safa davet ediyorum. pic.twitter.com/Hu4uASTy1Y — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 20, 2021

Bakan Koca, 'Bugün sorumluluk alma, ön safta mücadele etme sırası gençlerimizde' başlığıyla yayımlanan açıklamasında, "Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz. Gençler, sizleri mücadelede ön safa davet ediyorum" dedi.