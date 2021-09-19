Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çok sert eleştiri
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sert tepki göstererek "Bugüne kadar 2021 yılında bin 170 tweet atan Bakanımız, sadece bir tweetinde başsağlığı diledi" dedi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanları için bugüne kadar yalnızca bir başsağlığı mesajı yayınlamasına tepki gösterdi. SES, “Sağlık emekçilerinin değil sorunlarını, ölümlerini dahi görmeyen bir Bakanımız var. Sağlık Bakanı, vefatların hiçbiri için başsağlığı mesajı dahi yayınlamadı” açıklaması yaptı.
SES Ankara Şubesi’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Koca’nın, Covid-19 pandemisinde bu yıl hayatını kaybeden 137 sağlık çalışanı için yalnızca bir başsağlığı paylaşımı yaptığı vurgulandı.
'BAKANIMIZ, GÜNLÜK ORTALAMA 5 TWEET İLE PANDEMİYİ YÖNETİYOR'
SES’in paylaşımı şöyle:
- 18 Eylül 2021 tarihi itibariyle 2021 yılında Covid nedeniyle 137 sağlık emekçisini kaybettik. Sağlık Bakanı hiçbiri için başsağlığı mesajı dahi yayınlamadı. Bugüne kadar 2021 yılında bin 170 tweet atan Bakanımız, sadece bir tweetinde başsağlığı diledi; onda da vefat eden sağlık emekçilerinin aşısızlığına vurgu yaptı.
- Bakanımız alanda değil sosyal medyada. Sağlık hizmetlerinin sağlık emekçilerinin sorunlarından bihaber Bakanımız, pandemiyi sosyal medyadan yönetiyor. Bakanımız, günlük ortalama 5 tweet ile pandemiyi yönetiyor.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Abartılacak bir sorun yok, ne abartıyorsun'
- Rıdvan Dilmen'den TRT açıklaması!
- Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım
- İzmir'de gece yarısı çatışma
- AKP'den dikkat çeken 'Altındağ' adımı
- Ekran sesi kansere yenik düştü
- 'Süleyman Soylu itirafını sildirdi'
- Gençlerle buluşan Erdoğan, Ahmet Kaya dinledi
- Gün ağardı, hasarın boyutları ortaya çıktı
- Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı