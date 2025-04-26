Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun ‘aile tanımına’ sert tepki geldi: Cehaletle açıklanamaz

Yayınlanma: 26.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2025 - 08:27

Kadın dernekleri ve avukatlar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun aile yapısıyla ilgili yorumlarına tepki gösterdi. Bir TV kanalında önceki gün açıklamalarda bulunan Memişoğlu, “Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz” dedi. Sezaryen hakkında da konuşan Memişoğlu, tıbbi zorunluluk olmadıkça sezaryen doğumun tercih edilmemesi gerektiğini söyledi.

İŞİN İÇİNE 'RUH' DA GİRDİ

Yalova’da doğurganlık oranlarının düşük olduğunu ve nüfusunun artmadığı söyleyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor biraz. Kimseyi rencide etmek, zorlamak istemeyiz. Ama aile, eşin, karı kocanın olduğu ama oraya çocuğun da olması durumunda ruhun da güzelleşeceği bir ortam” dedi.

SARIHAN: ÖTEKİLEŞTİRME

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı avukat Şenal Sarıhan, bakanın ifadelerinin “ötekileştirme” olduğunu vurguladı. Sarıhan, “Açıklamaları tamamen siyasi bir girişim olarak görüyoruz ve desteklemiyoruz. Eğer çocuksuzsanız aile değilsiniz. Böyle bir anlayış olamaz. Aile iki kişiden de oluşur. Aile üç kişiden de oluşur” diye tepki gösterdi.

Avukat Selin Nakıpoğlu, “Çocuk sahibi olup olmayacağımıza, kaç çocuk doğuracağımıza AKP’nin sağlık bakanı mı karar veriyor? Hadi oradan. Onun döneminde bebekler sağlık sisteminde mafyatik suç örgütleri tarafından para için öldürüldü” dedi.

Bu yaklaşımın “cehaletle” açıklanamayacağını belirten CHP’li Gamze Taşcıer ise yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “Herhangi bir sebeple çocuğu olmayan milyonlarca kadını insan olarak görmeyen bu hastalıklı yaklaşımı reddediyoruz. Kadınlar sizin ‘kutsal aile’ takıntınızın kölesi değildir! Devletin görevi, yurttaşlarını doğurmaya zorlamak değil, yaşam hakkını ve eşitliği korumaktır.”

'BAKANIN GÖREV TANIMI DEĞİL'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, “Sağlık bakanı kaç çocukla aile olunabileceğinden o çocuğun nasıl doğması gerektiğine kendi görevi olmayan birçok konuda fikirlerini ortaya saçmış. Sağlık bakanı, bu ülkede yenidoğan bebeklerin başına kâr uğruna neler geldiğini konuş. Aylarca hastane randevusu alamayan yurttaşları konuş. Kadınların nasıl ve kaç çocuk doğuracağı senin hangi görev tanımından haddin oluyor” paylaşımında bulundu.

'İDEOLOJİK BİR DAYATMADIR'

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, sosyal medya üzerinden bakanın ifadelerine tepki gösterdi. Federasyon, “Her bireyin çocuk sahibi olup olmama hakkı vardır. Kimi sağlık nedenleriyle, kimi tercihiyle çocuk sahibi olmaz; bu karara saygı duymak devlet görevlilerinin asli sorumluluğudur. Bakanlık koltuğunda oturan birinin bu gerçeği bilmemesi ise ya bilgisizliktir ya da ideolojik bir dayatmanın göstergesidir. Kimin aile olup olmadığına karar verecek son kişi sizsiniz çünkü biz ne sizin zihninizdeki aileye sığıyoruz ne de sizin dar dünyanıza“ dedi.