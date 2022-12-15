Sağlık Bakanı Koca açıkladı, uyuşturucuda çarpıcı tablo ortaya çıktı
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in sorusunu yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 yılda yaklaşık 1.8 milyon kişinin bağımlılık tedavisi gördüğünü açıkladı. Merkezi bütçeden bağımlılıkla mücadele için alınan paraların tamanının kullanılmadığını söyleyen Emir, “Bu paralar yandaş müteahhitlere aktarılıyor” dedi.
CHP’li Emir, Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda iktidarı, bağımlılıkla mücadeledeki etkisizliği nedeniyle eleştirmişti. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nun faaliyet raporunun halen açıklanmadığının altını çizen Emir, “Ne durumdayız bilmiyoruz, soru soruyoruz cevap alamıyoruz. Bu ülkenin gençlerinde hangi oranda bağımlılık söz konusu bilmiyoruz” demişti. Emir, komisyon toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Bir yılda hastanelerimize kaç insanımız bağımlılık sorunu nedeniyle başvuruyor?” diye sormuştu.
‘GENÇLER ÇETELERİN İNSAFINDA’
Emir’in sorusuna komisyonda yanıt vermeyen Koca, yanıtını yazılı olarak iletti. Yanıta göre, 2014-2021 yılları arasında 110 bin 113’ü yatarak, 1 milyon 724 bin 376’sı ayakta olmak üzere toplam 1 milyon 834 bin 489 kişi, bağımlılık tedavisi gördü. Ortaya çıkan verilerin endişe verici olduğuna dikkat çeken Emir, “İktidarın bağımlılıkla mücadele konusundaki etkisizliği verilere de yansıyor. Her yıl yüz binlerce insanımız bağımlılığı nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyuyor” dedi. “Her yıl yüz binlerce gencin uyuşturucu çetelerinin insafına terk edildiğini” söyleyen Emir, bağımlılıkla tedavinin yapıldığı AMATEM’lerdeki kapasite yetersizliğine de dikkat çekti. Emir, şunları söyledi:
“AMATEM’lerin kapasitesinin müsaade ettiği kadar kişi yatarak tedavi olabiliyor. Biliyoruz ki kapasite artırılsa, yatarak tedavi gören kişi sayısı da artacak. Bu verilerin hepimizi endişelendirmesi gerekiyor. ‘Modern hastane’ sloganıyla otel görünümlü hastaneler inşa ettirerek müteahhitleri zenginleştiren iktidarın, esas olarak bu bağımlılık sorununa eğilmesi gerekiyor. Ülkenin gençleri bağımlılığın pençesine atılıyor, aileler yalnız bırakılıyor.”
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PARALARI NEREDE?
Sağlık Bakanlığı'nın harcama kalemlerine bakıldığında “bağımlılıkla mücadeleden vazgeçildiğini” dile getiren Emir, şu verilere dikkat çekti:
“2022’de merkezi bütçeden bağımlılıkla mücadele için 1.7 milyar TL istenmiş ama yalnızca 225 milyon TL harcanmış. Geri kalan paranın ne yapıldığını soruyoruz ama yanıt alamıyoruz. Biliyoruz ki bu paralar yandaş müteahhitlere aktarılıyor. 2021’de de 1.6 milyar TL’lik bağımlılıkla mücadele bütçesinin yalnızca 204 milyon TL’si kullanılmış. Yüz binlerce genç, AMATEM kapısında uyuşturucudan kurtulmak için sıra bekliyor ama bakanlık kılını kıpırdatmıyor.”
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