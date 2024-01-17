Sağlık Bakanı Koca, Burkina Faso heyetini kabul etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burkina Faso Dışişleri Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore ile bir araya geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Eşbaşkanı, Dışişleri Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore'yi ağırladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye- Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı vesilesiyle ülkemizde bulunan Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Eşbaşkanı, Dışişleri Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Sayın Karamoko Jean-Marie Traore'yi bakanlığımızda misafir ettik. Eşbaşkanlar olarak toplantı tutanağını imzaladık, sağlıktan enerjiye, ticaretten eğitime kadar tüm alanlarda işbirliğimizin geliştirilmesi konusunda da mutabık kaldık" dedi.
Türkiye- Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı vesilesiyle ülkemizde bulunan Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Eşbaşkanı, Dışişleri Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Sayın Karamoko Jean-Marie Traore’yi bakanlığımızda misafir ettik.… pic.twitter.com/25RYlNN99T— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 17, 2024
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