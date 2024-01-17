Fahrettin Koca: İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83’e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da bulunan hastanelerdeki yoğun bakımların doluluk oranının yaklaşık yüzde 83’e ulaştığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 12:57
Fahrettin Koca: İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83’e ulaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kış aylarında virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görüldüğünü hatırlatan Koca, artışın mevsim şartları nedeniyle diğer ülkelerle benzerlik gösterdiğini, en sık grip, RSV ve COVID vakalarının görüldüğünü belirtti.

Geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20’ye yakın bir artış olduğunu ifade eden Koca, enfeksiyonlardan korunmak için hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi uyarısı yaptı.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANINDA ARTIŞ!

Hastanelerde servis yatağı doluluk oranının ortalama yüzde 65 olduğunu kaydeden Koca, şunları söyledi:

“Yoğun bakım yataklarında doluluk oranı yaklaşık yüzde 72. İstanbul’da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83. İstanbul’daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz.”


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