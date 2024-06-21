Sağlık Bakanı Koca: 'Diyarbakır’daki yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yaralandı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır’da çıkan yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini 10’u ağır 44 kişinin ise yangından etkilendiğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 21.06.2024 - 08:33
Sağlık Bakanı Koca: 'Diyarbakır’daki yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yaralandı'
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.


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