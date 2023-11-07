Sağlık Bakanı Koca'dan 'organ bağışı' çağrısı
3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla X hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde, yılda ortalama 2 bin kişi beyin ölümü gerçekleşerek vefat ediyor. Tedavisi için organ naklinden başka şansı olmayanlar ise her an ölümün eşiğinde. Aile olarak vereceğiniz kararla beyin ölümü gerçekleşen yakınınızın organlarını bağışlarsanız onun bir hayat kaynağı olmasını sağlarsınız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yılda ortalama 2 bin kişinin beyin ölümü gerçekleşerek vefat ettiğini belirterek "Tedavisi için organ naklinden başka şansı olmayanlar ise her an ölümün eşiğinde. Aile olarak vereceğiniz kararla beyin ölümü gerçekleşen yakınınızın organlarını bağışlarsanız onun bir hayat kaynağı olmasını sağlarsınız" ifadesini kullandı.
"YILDA ORTALAMA 2 BİN KİŞİ BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEREK VEFAT EDİYOR"
Bakan Koca, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Ülkemizde, yılda ortalama 2 bin kişi beyin ölümü gerçekleşerek vefat ediyor. Tedavisi için organ naklinden başka şansı olmayanlar ise her an ölümün eşiğinde. Aile olarak vereceğiniz kararla beyin ölümü gerçekleşen yakınınızın organlarını bağışlarsanız onun bir hayat kaynağı olmasını sağlarsınız. Artık hayatta değilken bile bir, belki birden çok insanı ölümden kurtarabilirsiniz. Bunun da tek yolu organ bağışçısı olmaktır. Bu kararı verin."
Koca, organ bağışı konusunda ayrıntılı bilgiye, Bakanlığın "http://saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini bildirdi.
Organ bağışçısı olmak, e-nabız üzerinden kolayca vazgeçebileceğiniz bir karardır. Bu kararı verirseniz ileride bir gün hayat kurtarabilirsiniz. Ayrıntılı Bilgi İçin: https://t.co/z01BdBMQ6r 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 7, 2023
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