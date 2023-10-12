İsrail Sağlık Bakanı: 'Filistinlileri tedavi etmeyeceğiz'

İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, İsrail’e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:18
İsrail Sağlık Bakanı: 'Filistinlileri tedavi etmeyeceğiz'
Abone Ol google-news

Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Arbel, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.

Mektubunda, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır" diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu.

Arbel, konuyla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) veya İsrail Cezaevi Hizmetlerinin ilgilenmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı olarak bu kurumlara gereken yardımı yapacaklarını belirterek, bu durumun yerine getirilmesi için Netanyahu'dan acil talimat talebinde bulundu. ???????


israil Sağlık Bakanı yaralı filistin

İlgili Haberler

NATO: 'İsrail'in kendini savunma hakkı var'

NATO: 'İsrail'in kendini savunma hakkı var'
Hamas'ın saldırılarında ölen İsrailli sayısı açıklandı

Hamas'ın saldırılarında ölen İsrailli sayısı açıklandı

En Çok Okunan Haberler