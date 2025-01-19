Sağlık Bakanı Memişoğlu grip vakaları hakkında eski Bakan Koca’nın formülünü verdi: 'Yakalanmamak ve çıkmamak'

Dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen COVID-19 salgını sırasında dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastalığa karşı çareyi “yakalanmama” kozunu açıklayarak bulmuş, ilerleyen süreçte kendi de aynı hastalığa yakalanmıştı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu grip vakaları hakkında eski Bakan Koca’nın formülünü verdi: 'Yakalanmamak ve çıkmamak'
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Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 19.01.2025 - 04:00

O dönem Koca’nın bu ifadeleri tepki görmüs¸ ve bakan, eles¸tirilerin hedefi olmus¸tu. Sagˆlık Bakanı Kemal Memis¸ogˆlu da yaptıgˆı çıkıs¸larla yerine geçtigˆi bakanı anımsatıyor. Geçen yılın eylül ayında yaptıgˆı bir açıklamada topluma, “sagˆlıgˆının kıymetini bilmesi, hastalanmadan sagˆlıgˆını, bedenini koruması” önerilerinde bulunan Memis¸ogˆlu önceki gün ise grip vakalarına ilis¸kin bir açıklamada bulundu.

Memişoğlu, grip vakalarının daha erken ve daha az yaygın şekilde yönetilmesinin çaresini “toplu alanlara çıkmamakta” buldu.



Etiketler: #Prof. Dr. Kemal Memişoğlu #fahrettin koca #grip

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