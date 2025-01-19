Yayınlanma: 19.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.01.2025 - 04:00

O dönem Koca’nın bu ifadeleri tepki görmüs¸ ve bakan, eles¸tirilerin hedefi olmus¸tu. Sagˆlık Bakanı Kemal Memis¸ogˆlu da yaptıgˆı çıkıs¸larla yerine geçtigˆi bakanı anımsatıyor. Geçen yılın eylül ayında yaptıgˆı bir açıklamada topluma, “sagˆlıgˆının kıymetini bilmesi, hastalanmadan sagˆlıgˆını, bedenini koruması” önerilerinde bulunan Memis¸ogˆlu önceki gün ise grip vakalarına ilis¸kin bir açıklamada bulundu.

Memişoğlu, grip vakalarının daha erken ve daha az yaygın şekilde yönetilmesinin çaresini “toplu alanlara çıkmamakta” buldu.



