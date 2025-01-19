Sağlık Bakanı Memişoğlu grip vakaları hakkında eski Bakan Koca’nın formülünü verdi: 'Yakalanmamak ve çıkmamak'
Dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen COVID-19 salgını sırasında dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastalığa karşı çareyi “yakalanmama” kozunu açıklayarak bulmuş, ilerleyen süreçte kendi de aynı hastalığa yakalanmıştı.
O dönem Koca’nın bu ifadeleri tepki görmüs¸ ve bakan, eles¸tirilerin hedefi olmus¸tu. Sagˆlık Bakanı Kemal Memis¸ogˆlu da yaptıgˆı çıkıs¸larla yerine geçtigˆi bakanı anımsatıyor. Geçen yılın eylül ayında yaptıgˆı bir açıklamada topluma, “sagˆlıgˆının kıymetini bilmesi, hastalanmadan sagˆlıgˆını, bedenini koruması” önerilerinde bulunan Memis¸ogˆlu önceki gün ise grip vakalarına ilis¸kin bir açıklamada bulundu.
Memişoğlu, grip vakalarının daha erken ve daha az yaygın şekilde yönetilmesinin çaresini “toplu alanlara çıkmamakta” buldu.
Etiketler: #Prof. Dr. Kemal Memişoğlu #fahrettin koca #grip
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