Kışa özel gripsavar bitki çayı tarifi
Soğuk kış günlerinde hem bağışıklığınızı güçlendirmek hem de hastalıklara karşı korunmak için sıcacık bir grip savar bitki çayı gibisi yok! Doğal malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu özel çay, hem içinizi ısıtacak hem de sağlığınızı destekleyecek. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz tarifi...
Soğuk havaların gelmesiyle birlikte bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve hastalıklara karşı korunmak için doğal çözümler ararız. Kış aylarında sıcacık bir grip savar bitki çayı, hem hastalıkların önlenmesinde hem de semptomların hafifletilmesinde etkili olabilir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, bağışıklık dostu bitki çayı tarifi...
Malzemeler
- 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil
- 1 tatlı kaşığı ada çayı
- 1 çubuk tarçın
- 2–3 adet karanfil
- 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)
- Yarım limonun suyu
- 2 bardak sıcak su
Yapılışı
Bir demliğe veya derin bir kaba zencefil, ada çayı, tarçın ve karanfili ekleyin.
Üzerine 2 bardak sıcak su dökerek kapağını kapatın.
Karışımı 5-7 dakika boyunca demlenmeye bırakın.
Demlendikten sonra süzerek bir bardağa alın.
Bal ve limon suyunu ekleyerek karıştırın.
Tüketim:
Bu çayı sabah ve akşam birer fincan içerek bağışıklık sisteminizi destekleyebilirsiniz. Grip belirtileri hissettiğinizde de tüketimi artırarak rahatlamanızı sağlayabilirsiniz.
Faydaları
Zencefil: Soğuk algınlığına karşı savaşır, boğazı yumuşatır.
Ada çayı: Antiseptik özellikleriyle boğaz ağrılarına iyi gelir.
Tarçın ve karanfil: Enfeksiyonlarla mücadele eder, enerji verir.
Bal ve limon: Bağışıklığı güçlendirir, C vitamini desteği sağlar.
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