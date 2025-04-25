Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan tepki çeken 'aile' ve 'çocuk' sözleri: 'Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz...'

Yayınlanma: 25.04.2025 - 09:36

Güncelleme: 25.04.2025 - 09:46

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Habertürk'te katıldığı programda soruları yanıtladı.

Memişoğlu, "Şu anda deprem bölgesinde hastanelerimiz sayısal olarak deprem öncesinden çok fazla. Ancak 52 bin canımızı kaybettik. İstanbul için söylüyorum, düşünce tarzımızı, olması ihtimali olan büyük depremle ilgili hazırlıklı olmamız lazım" dedi.

"NORMAL DOĞUM" TARTIŞMASI

Normal doğum tartışmalarıyla ilgili de konuşan Memişoğlu, "Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz. Sağlıklı olanın ne olduğunu anlatmakla mükellefiz, görevliyiz. Sigara sağlığa zararlıdır deyince sigara içenlerin hayatına müdahale mi ediyorum?" diye konuştu.

Doğal olanın normal doğum olduğunu belirten Memişoğlu, "Gerektiği zaman, tıbbi olarak zorunlu olduğu zaman tabii ki ameliyat yapacak. Dünyada ortalama yüzde 15'tir sezaryan oranı. 10 doğumdan sadece 1 veya 2'dir ameliyat. Bizde 10 doğumdan 6.1'i sezaryenle oluyor" dedi.

Bakan Memişoğlu kendisinin de sezaryen doğumlu olduğunu söyledi.

TEPKİ ÇEKEN 'AİLE' VE 'ÇOCUK' SÖZLERİ

Açıklamalarında 'aile yapısı'na değinen bakan Memişoğlu "Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temelini aile oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz" dedi.

"BENİM İÇİN DOĞRU BİR TANEDİR"

Memişoğlu ayrıca şunları kaydetti:

Doğruyu söylemedikçe, mahalle baskısı üzerimize geliyor ve yanlışlar ortada dolaşıyor. Sosyal medya herkesin müdahil olduğu alanlar olmuş. Doğrusu ne ise söyleriz. İster eleştirsinler. Benim için doğru bir tanedir.

Allah rızası için çalışıyorum. Bu millete bu ülkeme nasıl hizmet edebilirim? Bu toplumun makullere ve doğrulara ihtiyacı var. Çocuk, kardeş çok önemli bir şey. İnsanlar çalışıyorsa genelde 1 çocuk oluyor. Ancak kardeş olmak, ailenin temel taşıdır. Biz de iki kardeşiz."

TEPKİ TOPLADI

Bakan Memişoğlu'nun sözleri sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

Memişoğlu'nun sözleri en çok da kadınların tepkisine neden oldu.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Tek bir cümleyle çocuk sahibi olamayan binlerce insana kendini eksik hissettirip, gönüllerini kırmak.. Eğitim cehaleti alıyor da, bazı şeyler hep baki...

- Şunu okuyup yıllarca tedavi gördüğü halde sonuç alamamış üzülecek ağlayacak insanlar var neden böyle bi açıklama yapılır ki neden yani.

- Bir cümle ile bu kadar insanın kalbini kırmak. Yatak odasından çıksanız artık, milletin derdine derman olmak varken daha da yaralamak

- Ama doğurmakla da anne baba olunmuyor. Üstelik çocuk sahibi olamayanlar için de çok incitici bir cümle..

37 BİN ATAMA

Öte yandan canlı yayında 37 bin atama yapılacağını söyleyen Bakan Memişoğlu, 19 binlik ilk etabın Mayıs ayında, İkinci etabın ise Ağustos ve Eylül'de olacağını açıkladı.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Doğum bir mucizedir. Gerçekten fizyolojik ve mucizedir. Yavrunun karında durması, beslenmesi, o yola girmesi, o yoldan çıkarken her şeyiyle olgunlaştıktan sonra zamanı gelince çıkması fizyolojik dediğimiz halk dilinde normal olan doğumdur. Hiçbir kadının, hiçbir bayanın, hiçbir çocuğunun hayatına zorla müdahale edecek politika uygulamayız. Bunu düşünmek bile patolojik düşüncedir. Herkes hayatında özgürdür kanun çerçevesinde. Orada biz kimseyi hakaret etmiyoruz. Doğal olan normal doğum. Gerektiği zaman, tıbbi olarak zorunlu olduğu zaman tabii ki ameliyat yapacak. Dünyada ortalama yüzde 15'tir sezaryan oranı. 10 doğumdan sadece 1 veya 2'dir ameliyat. Bizde 10 doğumdan 6.1'i sezaryanla oluyor."

"KİMSENİN ÖZEL HAYATINA KARIŞMIYORUZ"

"Özel hastanelerimizde sezaryan maalesef daha fazla. Yüzde 61'in üstünde. Devlette daha düşük. Yüzde 30 bandında. Türkiye'de çok iyi özel sektörümüz var, dünya çapında. Canlı doğum oranı sayımız düşüyor. Kimsenin özel hayatına karışmıyoruz. Net söylüyorum ki, bebek ve anne için de normal doğum sağlıklı olanı."

"BEN SEZARYEN DOĞUMLUYUM"

"Biz kadının özgürlüğünü kısıtlamayı düşünmüyoruz. Biz sağlığıyla ilgiliyiz. Sezaryen olan doğal değildir. Ben 1966'da sezaryen doğumluyum. Kanama vardı, annemi yaşayacak, çocuk mu yaşayacaktı. Tıbbi endikasyon olan her şeyin yapılması lazımdır. Çocuk rahimde büyür, vajinadan geçer ve normal doğum olur. Akciğer ve hücrelerin gelişiminde, annesi ile ilişkisinde, annenin süt yapan hormonları, beyindeki mutluluk hormonlarının doğal olduğu yoldur."

ATAMA KARARLARI

"37 bin kadro aldık, önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Mayıs ayında ilk etabını 19 bin alacağız, sonrasını Ağustos ve Eylül'de yine ilana çıkmış olacağız. Kılavuz önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak. Diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsi olacak. İnşaat halinde olan hastaneler de planlandı. İnşaatları bitince oralara da alacağız ikinci etapta."