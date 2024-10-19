‘Yenidoğan Çetesi’nde skandalların ardı arkası kesilmiyor: Uyuşturucu etkisi yaratan psikolojik ilaçları ‘el altından’ satmışlar!

Yayınlanma: 19.10.2024 - 16:49

Güncelleme: 19.10.2024 - 16:56

‘Yenidoğan Çetesi’ olarak ifade edilen ve bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen şüphelilere ilişkin iddianame hazırlandı.

İddianamede, söz konusu şüphelilerin hastanelere yapılacak denetimlerin önceden haber alındığı belirtildi. İddianamede yer alan ifadelere göre psikolojik tedavi için kullanılan ve uyuşturucu etkisi yaratan ilaçların da ‘el altından’ temin ederek sattıkları ifade edildi. Konuya ilişkin iddianamenin ilgili bölümünde, Özel Güney Hastanesi’nden ilaç kaçırılıp satıldığı belirtildi. İddianamede yer alan bir ifadede, “Konuşma içeriklerinden geçen konular ile ilgili olarak Renas ve Fehmi isimli şahıslar ortak olarak çalışıyor ve birbirlerine bebek yönlendirmesi yapıyorlardı. Hüseyin ve Doğukan 2022-2023 yılları arasında Güney hastanesinden ilaç kaçırıp sattılar. Bu sattıkları ilaçlardan da elde ettikleri gelir yaklaşık olarak 1.000 TL civarındadır. Doğukan’a bu durumu sorduğumda hastanenin psikiyatri bölümün muayene ücretini 1.500 TL yaptığını ve el altından Lyrica isimli ilacı sattığını, aynı zamanda hastane sahibi olan Müzeyyen isimli şahsın (Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu) akrabası olan hastanenin kendi içerisindeki eczanede çalışan bir erkek şahsın da bu şekilde ilaç sattığını bana söyledi” denildi.

KIRMIZI REÇETELİ İLAÇ TEMİN EDİYORDU!

İddianamede yer alan başka bir ifadede ise yine uyuşturucu etkisi yaratan psikolojik bir ilaç kullanıldığına dair ifadelere yer verildi. Söz konusu ifadede, “Reyap Hastanesi’nde Fırat Sarı’nın talimatlarıyla Sümeyye Nur Aslan ve hastanenin bilgi işlemi olan bir şahsın erkek bir şahsın değiştirdiği bir grafik ile ilgili yapılan konuşmalardır. Konuşma içeriklerinde geçen Aldolan ibaresi ile ilgili olarak Hakan Doğukan Taçcı isimli şahıs uyuşturucu madde etkisi yaratan bir ilaç olan Aldolan kullanmaktaydı. Bu ilaç sanıyorum ki kırmızı reçete ile satılan bir ilaçtır. Bu ilacı sürekli kullanıyordu. İlacı da arkadaşı olan Osman ve Yalçın isimli şahıslardan temin ediyordu. İstanbul’da oturduğunu söylediği Osman’dan kurye vasıtasıyla ilacı temin ederek satın alıyordu” denildi.